KAYMAKAM BEKİR ABACI GELİBOLU KENT KONSEYİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı Gelibolu Kent Konseyi’ni ziyaret etti. Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kaymakam Abacı, faaliyetleri hakkında kendilerinden bilgi aldı.

Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan ve yönetim kurulu üyeleri nazik ziyaretinden dolayı Kaymakam Abacı’ya teşekkür ettiler.

Ziyaret esnasında Kaymakam Abacı , Kaymakam Refiki Mehmet Çelik eşlik etti. Haber: Hilal GEZER