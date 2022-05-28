TURAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA: “VAKIFLARA VE BÜROKRATLARA DEĞİL, BİZE SALDIR”

TURAN: “ERDOĞAN’A KAÇACAK DİYENLERİN HEPSİ KAÇTI”

Vakıflar üzerinden yürütülen iftira kampanyalarının kimseye faydası olmayacağını ifade eden Turan, “Kılıçdaroğlu, her geçen gün siyaset olgunluğunu kaybediyor. Ana muhalefet liderinin iftira, tehdit dolu açıklamalarını bu topraklar hak etmiyor. İftira atarak, yalan söyleyerek, mekan basar gibi devlet kurumlarının önüne giderek siyaset yapılmaz. Kendisi adına biz mahcup oluyoruz. Zaman zaman ‘helalleşme’ dese de olumlu mesajlar vermeye çalışsa da karakter değişmiyor.

Siyaset üretemeyen Kılıçdaroğlu, ABD Adalet Bakanlığı’nın sitesinden herkesin ulaşabileceği belgeler üzerinden gizemli bir hava estirmeye, algı yapmaya çalıştı. İftira ve yalanla bir yere varılmaz. Allah akıl fikir ve izan versin. Kılıçdaroğlu kendisini esir alanların biçtikleri acı rolü oynuyor. Vakıflara, bürokratlara saldırarak bir şey elde edemez. Siyasetçinin muhatabı, siyasetçidir. Kılıçdaroğlu’na soruyoruz; 6’lı masada olup TÜRGEV ve ENSAR Vakfı açılışlarında olanlar da kaçacak mı?”

Ziyarete Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da katıldı.

Haber Merkezi