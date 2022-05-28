KAYMAKAM BEKİR ABACI GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı Gelibolu Musiki Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Orhan Selçuk ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, dernek faaliyetleri hakkında Orhan Selçuk’dan bilgi aldı.

Gelibolu Musiki Derneği Başkanı Orhan Selçuk nazik ziyaretinden dolayı Kaymakam Abacı’ya teşekkürlerini iletti.

Ziyaret esnasında Kaymakam Abacı’ya, Kaymakam Refiki Mehmet Çelik eşlik etti.Haber:Ali GEZER