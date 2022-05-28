ÇANAKKALE GASTRO FESTİVALİ PAYDAŞ TOPLANTISI YAPILDI

Yerli ve yabancı turistlere ve sunulabilir gastronomiye yönelik Çanakkale’nin gastronomi ürünlerinin ön plana çıkarılması amacıyla 22-24 Eylül 2022 tarihlerinde tüm paydaşların katılımları ile Çanakkale Halk bahçesinde “Çanakkale Gastro Festivali” düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu yıl ilkini gerçekleştirilecek festival “Denizden Festival çıktı” mottosu ile düzenlenecek olup, Çanakkale’nin gastronomi anlamında ürün zenginliğinin ulusal ve uluslararası anlamda tanıtımına katkı sağlanması planlanmakta ve gelenekselleştirilmesi hedeflenmektedir.

Festival Kapsamında; Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Gelibolu Belediyesi, ÇOMÜ Turizm Fakültesi, ÇOMÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ÇOMÜ Piri Reis Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB), Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), Geyikli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çanakkale Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Human 17 Derneği, Çanakkale Gastronomi Derneği, Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği, Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) başkanları ve temsilcileri ile İlçemizde faaliyet gösteren restoran, kafe ve otel işletmecilerinin katılımıyla Gelibolu Öğretmen Evi’nde paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Çanakkale’nin marka şehir olarak dünya çapında tanıtılması ve Çanakkale’nin gastronomi değerlerinin öne çıkarılması amacıyla düzenlenecek olan “Çanakkale Gastro Festivali” ile ilgili bilgi aktarımı ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN