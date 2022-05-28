GÖRME ENGELLİLER ENGELLER İÇİNDE

Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu Müdürü Ali Demirdağ öğrencilerin okulun bahçesinde güvenle gezinebilmesi için bahçede bulunan engellerin kaldırılması talebinde bulundu.

Okulun bahçedeki engellerin ve otluk olan alanların fotoğrafları paylaşılarak; “Okulumuzun bahçesindeki bu ENGELLLER de bir gün kalkar da öğrencilerimiz bahçemizde güvenle gezinebilirler inşallah” ifadelerine yer verildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN