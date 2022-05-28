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GÖRME ENGELLİLER ENGELLER İÇİNDE

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu Müdürü Ali Demirdağ öğrencilerin okulun bahçesinde güvenle gezinebilmesi için bahçede bulunan engellerin kaldırılması talebinde bulundu.
Okulun bahçedeki engellerin ve otluk olan alanların fotoğrafları paylaşılarak; “Okulumuzun bahçesindeki bu ENGELLLER de bir gün kalkar da öğrencilerimiz bahçemizde güvenle gezinebilirler inşallah” ifadelerine yer verildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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