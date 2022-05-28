4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ PİKNİKTE BULUŞTU

Gelibolu Müftülüğü 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda öğrenim gören minik öğrenciler ve velileri piknikte buluştu.

Gelibolu Müftülüğü yaptığı açıklamada “Öğrencilerimizin neşesi görülmeye değerdi.. Hoca hanımlara ve piknik organizasyonunda fiilen hizmet eden Engin Balcı, Erkan Kubur ve Metin Varol hocalarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER