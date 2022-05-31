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“ARTIK YETER DEMEKTEN YORULDUK”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar bölgemizde yaşanan bir kadın cinayetinden daha “Artık yeter demekten yorulduk” diyerek sözlerine şöyle devam etti. “Ardı arkası bitmeyen birKadın Cinayeti haberi maalesef bu kez bölgemizden geldi. Biga’nın Kanibey köyünde yaşayan evli ve üç çocuk annesi olan TürkanDemir akrabası olan kişi tarafından tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak katledildi. Zanlı, hastanede öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken gözaltına alındı! ”ifadesine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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