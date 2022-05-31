KÖY VE MAHALLE MUHTARLARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM DÜZENLENDİ

İller İdaresi Genel Başkanlığının talimatları doğrultusunda, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri ve muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı bir şekilde kavrayabilmeleri amacıyla köy ve mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim düzenlendi. Köy ve Mahalle Muhtarlarımızın katıldığı eğitimde; Kaymakam Bekir Abacı tarafından İl ve İlçe yönetimi, Muhtarlık Müessesi ve Organları, Muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları anlatıldı. Ardından Muhtar Bilgi Sistemi (MUHBİS) ile ilgili tanıtım yapıldı.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve İçişleri Bakanlığı’nın 14.10.2021 tarihli genelgesi (Muhtarlarca Şüpheli Adres Bildirimi) hakkında İlçe Nüfus Müdürü Tamer Öner tarafından bilgi verildi. Akabinde İlçe Özel İdare Müdür V. Gülsün Bayraktar tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 29.11.2021 tarihli genelgesi (Metruk Yapı Bildirim Modülü) hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Personelleri Murat Tüzel ve Ahmet Şanda tarafından kaçak yapılaşma ve İmar Kanunu hakkında muhtarlarımıza bilgilendirme yapılmasının ardından toplantı sona erdi. Haber: Hilal GEZER