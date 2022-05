“31 MAYIS DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ”

İlçe Sağlık Müdürlüğü 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü hakkında bilgi paylaştı.Paylaşılan bilgiye göre; “Bilindiği gibi sigara kullanımı, halk sağlığı açısından ciddi sonuçları olan küresel bir sorun olup; en önemli önlenebilir ölüm nedenidir. 31 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigaranın ve diğer tütün ürünlerinin içimindeki zararlara dikkat çekmek amacıyla her yıl ‘Sigarasız Dünya Günü’ olarak kutlanmaktadır.

Dünya ve Ülkemizin de gündemi haline gelen Koronavirüs solunum yollarını etkileyen bir hastalıktır. Ağır vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer organ yetmezliği gelişir. Ölüme neden olan da daha çok bu durumlardır. Sigara bilindiği üzere en çok akciğerlerimizi etkiler. Sigara içenlerin akciğerlerinde içilen sigara miktarı ve süresine göre değişken olmakla birlikte hasar gelişir. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır.

Bu nedenle sigara kullanımının önlenmesi mücadelesinin önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde 4207 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte sigarasız bir toplum olma yönünde önemli bir yol alınmıştır. Bu bağlamda 4207 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi durumunda vatandaşlarımızın yeşil dedektör uygulamasını kullanmalarını, ALO 184 SABİM, ALO 155 Polis, ALO 156 Jandarmayı arayarak yasanın uygulanmasına destek vermelerini bekliyoruz.

Bugün tüm dünya ülkelerinde sigarayı bırakmada “Sigarayı Bırakma Poliklinikleri”nin etkinliği kabul görmektedir. Sigara bırakma polikliniklerine başvuran kişilerde sigarayı bırakma oranı, kendi kendine sigarayı bırakmaya çalışanlara oranla daha yüksektir. İlimizde de sigarayı bırakmak isteyenlerin ücretsiz başvurabileceği Sigara Bıraktırma Tedavi ve Danışmanlığı Poliklinikleri halkımıza hizmet vermektedir.

Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla halkımızı sigarayı bırakmaya, fiziksel aktivite yapmaya ve sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz.

31 Mayıs Dünya Sigarasız Gününü kutlar sağlıklı nesillerimizin geleceği için tüm halkımızın ”Dumansız Bir Hava Sahasında” yaşamasını temenni ederiz.”ifadelerine yer verildi.Haber: Caner AKŞİT