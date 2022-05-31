TÜRKLERİN ANADOLU’DAN RUMELİ’YE GEÇİŞİNİN GELİBOLU’NUN FETHİNİN 668.YIL DÖNÜMÜ VE GAZİ SÜLEYMAN PAŞA’YI ANMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin Gelibolu’nun Fethinin 668. Yıl dönümü ve Gazi Süleyman Paşa’yı anma programı belli oldu.

2 Haziran Perşembe günü Karainebeyli Köyü ‘nde saat 11:30’da Ecebey Türbesi Ziyareti ve buket sunumu yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından dualar okunarak, Ecebey’in Biyografisi ve Tarihteki önemi ile Mevlit okutulacak.

3 Haziran Cuma günü saat 9:00’da Gelibolu’dan Çardak beldesine geçilerek saat :10:00’da Yakup Bey Türbesi Ziyaret edilerek , buket sunumu yapılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından dua okunacak. Protokol konuşmalarının ardından, halk oyunları gösterisi ve şiirler okunacak. Mehteran bölüğü gösterisi yapılarak saat 11:30’da ilçemize dönüş yapılacak.

3 Haziran Cuma günü Bolayır Köyü’nde saat :12:30 ‘da Gazi Süleyman Paşa Türbesi ziyareti yapılarak, buket sunumu yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından dua okunacak ve ardından Gazi Süleyman Paşa biyografisi okunarak, Türklerin Rumeli’ye geçişlerinin tarihteki önemi ile ilgili konuşma gerçekleştirilecek. Mehteran Bölüğü gösterileri ve mevlit okutularak program son bulacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN