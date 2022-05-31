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GELİBOLU ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI İŞSEVER’DEN KAYMAKAM ABACI’YA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geliboluda Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever Kaymakam Bekir Abacı’yı ziyaret etti.
İşsever açıklamasında“Odamız yönetim kurulu olarak Sayın Kaymakamımız Bekir Abacı’yı ziyaret ettik. Karayollarında usulsüz yolcu ve yük taşımacılığı yapan korsan olarak çalışan araçlarla ilgili sıkıntılarımızı anlattık. İlgi ve alakalarından dolayı Sayın Kaymakamımıza üyelerim adına çok teşekkür ederim.” İfadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER

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