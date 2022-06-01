Gelibolu Sağlık Turizm Kültür ve Sanat Derneği Kaymakam Abacı’yı ziyaret etti.

Gelibolu Sağlık Turizm Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Betül Foça; “Bugün sayın Kaymakam’ımız Bekir Abacı ile Gelibolu’nun en büyük sorunları olan Hastane,Doğalgaz ve Turizm konularında bilgi alışverişinde bulunduk. Çok verimli ve samimi geçen toplantı için kendisine teşekkür ederiz”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN