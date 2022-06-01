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ÇEVRE TEMİZLİK HAFTASINDA SOKAK ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Sardalya Sokak’ta 4-5 Haziran tarihleri arasında etkinlikler yapılacağı duyurusunda bulundu.
Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan ; “İnsanların sürekli yaşadıkları alana çevre denir. Sağlığımıza uygun çevrede yaşamak için farkındalık yaratalım.
Uzun İbrahim (Sardalya) Sokak’ta birbirinden güzel etkinliklerle buluşuyoruz, davetlisiniz.?” ifadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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