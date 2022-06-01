YAZAR ÖZGÜR BALPINAR’LA 100.YIL BARIŞ ORTAOKULU’NDA SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

Yazar Özgür Balpınar söyleşi ve imza gününde 100.Yıl Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

100. Yıl Barış Ortaokulu Müdürü Fahri Aslan Yazar Özgür Balpınar’a hoşgeldiniz diyerek, çiçek takdim etti.

Yazar Balpınar öğrencilerle söyleşi yaparak, kitaplarını imzaladı.Öğrencilerin kitaplarıyla ilgili sorularını cevapladı.Öğrenciler yazar Balpınar’ın kitaplarını imzalatıp, fotoğraf çektirdiler.

ÖZGÜR BALPINAR KİMDİR?

21 Aralık 1989’da Adana’da doğdu. Yazma merakı çocuk yaşlarda başladı. Öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle bu süreci ileriki dönemlere taşıdı. Üniversitedeyken pek çok dergide öyküleri yayımlandı ve bazı dergi oluşumlarında aktif olarak yer aldı. Üniversitenin sonunda ilk romanı Göğü Yere İndirelim’i tamamladı. Romanlarında, daha güzel bir dünyanın mümkün olabileceğini göstermek istiyor.

Yazarın Eserleri; Yeryüzünün Kalbi, Dünyayı Sırtında Taşıyan Balık, Canım Arkadaşım,Portakal Çiçekleri, Çiçek Ekspresi,Düşler Atlası, Gelecek Ekspresi,Göğü Yere İndirelim Haber: Seda LİMAN ZENGİN