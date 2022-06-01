İl Genel Meclis Üyeleri Ali Rıza Sayın, Nihat Öner,beraberinde Arif Taş ve Ali Özkan Aldemir ile Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün geçtiğimiz günlerde gözaltına alınması ve dün serbest kalması üzerine Öz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın; “25. ve 26.dönem milletvekilimiz, 2019’da halkın büyük teveccühü ile Çan Belediye Başkanı seçilen, güler yüzlü, halk adamı, can dostumuz Bülent Öz’ü ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi sunmak için Gelibolu ve Lapseki’den ağabeylerimiz, dostlarımız ve İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Kendisinin dün olduğu gibi bugün ve yarın her daim yanındayız.
Sevgi kazanmaya devam edecek…”ifadelerinde bulundular.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
İL GENEL MECLİS ÜYELERİ NİHAT ÖNER VE ALİ RIZA SAYIN’DAN ÇAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZ’E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
İl Genel Meclis Üyeleri Ali Rıza Sayın, Nihat Öner,beraberinde Arif Taş ve Ali Özkan Aldemir ile Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün geçtiğimiz günlerde gözaltına alınması ve dün serbest kalması üzerine Öz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.