“HAYAT BOYU ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ YAPILDI”

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü dün saat 13:30’da Gazi Süleyman Paşa ‘dan başlayıp Atatürk Kültür Merkezi’ndeki sergi açılışıyla son buldu.

Ardından saat 14:30’da ilçemiz Atatürk Kültür Merkezi’nde Halk Eğitim Merkezi’nin sergi açılışı yapıldı. El emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi, Atatürk Kültür Merkezi’nde Kaymakam Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın da katıldığı açılış programı ile görücüye çıktı.

Kortej yürüyüşüne ve sergi açılışına Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Ak Parti İlçe Kadın Kolu Başkanı Aytaç Boyracı, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak,İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, HEM Gelibolu Şube Müdürü Kamil Çürüksulu ve vatandaşlar katıldı.

İskele Meydanına gelindiğinde öğrenciler halk oyunları oynayarak etkinliğe renk kattılar. Halk oyunları sergi açılışında da devam etti.Öğrenciler dans gösterileriyle Türk Bayraklarını açarak renkli gösteriler oluşturdular.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN