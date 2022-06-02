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ÇARŞININ PİS KOKULARI BİTMİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yukarı Çarşı’dan ve Pazaryerinden Limana doğru gelen kanalizasyona bir türlü çare bulunamıyor.
Şehri ziyarete gelenlerde, yerli esnaf ta herkes şikayetçi dün de gazetemize gelen yerli turistler;
“Gelibolu gibi güzel bir şehirde üstelik şehrin en güzel yerinde bu mazgallar niye kapatılamıyor ?
Çevredeki yeme içme yerlerinde kokudan oturmak mümkün değil. Bu konuda lütfen bizim şikayetlerimizi
yazar mısınız? “ dediler.
Gazetemiz muhabirleri şikayet edilen yere gittiler ve maalesef rahatsız eden kokuları bizzat yerinde tespit ederek haberleştirdiler.Belediyenin ısınan havalarla birlikte temizliğe, çöp konteynerlarını dönüşüm kumbaralarına daha çok dikkat edilmesi gereğini saptadılar.Bu konuda belediye de Başkan Yardımcıları coğaldıkça daha temiz Gelibolu beklenirken daha kötü görüntüler artmaya başladı.Haber: Caner AKŞİT

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