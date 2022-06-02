ECEBEY KARAİNEBEYLİ KÖYÜ’NDE ANILDI

Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye Geçişi ve Gelibolu’nun Fethi’nin 668’inci yıldönümünde; zaferin komutanlarından Ece Bey dün Karainebeyli Köyü’nde anıldı. Program, Ece Bey’in mezarına buket sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi.

Akabinde, Ece Bey’in biyografisi ve tarihteki önemini anlatan konuşma Gelibolu Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yapıcı tarafından yapıldı. Yapılan konuşmanın ardından Gelibolu Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Eylül Özbek tarafından bir şiir okundu.

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından halk oyunu sergilenmesinin sonrasında Mehteran takımının gösterisi izlendi.

Ece Bey türbesinde düzenlenen anma töreni Ece Bey ve şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunmasının ardından sona erdi.Anma programına; Vali İlhami Aktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Vali Yardımcısı – İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Kaymakam Bekir Abacı, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu Merkez Komutanı Piyade Albay Ekrem Serdar Erden, siyasi parti ilçe başkanları, köy muhtarları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN





