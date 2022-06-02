GELIBOLU AKADEMİ KÜLTÜR KOLEJİNDE KARİYER GUNLERI DEVAM EDİYOR

Gelibolu Akademi Kültür Koleji 10,11 ve 12. sinif öğrencilerine meslek seçiminde bilgi ve birikimleri ile rehberlik etmeleri için çeşitli meslek grubundan başarılı isimleri okulunda ağırlamaya devam ediyor. Öğrenciler, hayallerindeki mesleklerin güzel yanlarını ve zorluklarını birinci ağızdan dinliyor.

31 Mayis Salı günü Dr. Melih ONAT ve Psk. Seçil ÖRGÜNAL

1 Haziran Çarşamba günü Mimar Zarife Bahar ERTAMAN ve İç Mimar Şekip Bora ERTAMAN

2 Haziran Perşembe günü Banka Müdürü Handan ERGÜL merak edilen soruları cevaplandırdı. Haber: Ali GEZER