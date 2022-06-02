AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türklerin ilk defa Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin 668. yıl dönümü hasebiyle açıklama yaptı

Tarihe sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın ecdada en büyük vefa borcu olduğunu vurgulayan Turan; “Çanakkale’mizin adeta her karışında tarih fışkırıyor. Tarihin her sahnesinde Çanakkale’miz var. Milattan önceye dayanan uzun bir yolculuğa sahip kadim bir tarihe sahibiz. Böyle bir mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak, en önemli görevlerimiz arasındadır. Bizler için özel hatıralarımızdan biri de Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişidir. Bizler önümüzdeki süreçte bu şanlı hadisenin daha çok duyulmasını, ulusal ölçekte daha fazla gündem olmasını istiyoruz. Bu hepimizin sorumluluğu. Nasıl ki Mehmet Akif Müze Evi, Ezineli Yahya Çavuş’un Evi, Troya yılı gibi projelerle şehrimizin değerlerini milletimizle buluşturduysak, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla ve şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte ecdada ve tarihe saygı gereği bu özel hadisenin de daha fazla gündeme gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yıl da Anadolu’dan Rumeli’ye geçişle ilgili özel programlar yapılacak. Bizler de Cuma günü saat 10’da Çardak’ta, 13’te Gelibolu Bolayır’da düzenlenecek Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye Geçişi ve Gelibolu’nun Fethi’nin 668. yıl dönümü kutlanması ile Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa’yı Anma Programında olacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu özel programlara davet ediyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kahraman ecdadımıza rahmet olsun.” şeklinde konuştu.