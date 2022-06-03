TÜRKLERİN ANADOLU’DAN RUMELİ’YE GEÇİŞİNİN VE GELİBOLU’NUN FETHİNİN 668. YIL DÖNÜMÜNÜN KUTLANMASI VE GAZİ SÜLEYMAN PAŞA’YI ANMA PROGRAMI MÜNASEBETİYLE; GAZİ YAKUP BEY VE GAZİ SÜLEYMAN PAŞA TÜRBELERİ BAŞINDA ANILDI

Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye Geçişinin ve Gelibolu’nun Fethinin 668. Yıl Dönümünün Kutlanması ve Gazi Süleyman Paşa’yı Anma Programı bugün Lapseki ilçesi Çardak beldesi Gazi Yakup Bey türbesinde düzenlenen anma programıyla başladı.

Gazi Yakup Bey’in türbesindeki anma programına; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Vali Yardımcısı – İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Gelibolu Merkez Komutanı Piyade Albay Ekrem Serdar Erden, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen UZ, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Muharrem Şahin, il müdürleri, il genel meclis üyeleri, ilçe müdürleri, STK’lar, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Lapseki ilçesi Çardak beldesi Gazi Yakup Bey türbesinde düzenlenen anma programı Gazi Yakup Bey’in mezarına buket sunumu ve duaların edilmesiyle başladı. Ardından mehteran eşliğinde Lapseki ilçesi Çardak beldesi büyük çamlık mevkiine geçildi ve burada Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’mız okundu.

Programda AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Program, Lapseki Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi tarafından halk oyunu sergilenmesinin ve mehteran takımının gösterisinin sonrasında sona erdi.

Lapseki ilçesi Çardak beldesinde düzenlenen programın ardından, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Vali Yardımcısı – İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclis Başkanı Nejat ÖNDER, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Kaymakam Bekir Abacı ve beraberindeki heyet eşliğinde feribot ile Gelibolu’ya geçtiler ve Bolayır Köyü’nde tören düzenlendi.

Osmanlı Padişahı Orhan Gazi’nin büyük oğlu, Türklerin Avrupa’ya geçişinin öncüsü ve Gelibolu’yu fetheden kumandanlardan olan Gazi Süleyman Paşa’nın Bolayır Köyünde bulunan Türbesinde düzenlenen tören; Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı.

Törende; Gelibolu ilçe Müftüsü Mustafa Turgut tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi.

Vali İlhami AKTAŞ tarafından Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk ve Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Cansu Kesler tarafından Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın biyografisi ve Türklerin Rumeli’ye geçişlerinin tarihteki önemi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN ve Kaymakamımız Bekir ABACI tarafından yapılan konuşmaların ardından Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk ve Ortaokulu öğrencisi Melek AKÇA, “Bu Vatan Kimin” adlı şiiri okudu.

Mehteran takımının gösterisi ile devam eden Program, Gazi Süleyman Paşa’nın mezarına buket sunulmasının ardından, Cuma Namazının kılınması ve Gazi Süleyman Paşa ile şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunması ile sona erdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN