KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN LGS MESAJI

Kaymakam Abacı LGS’ye giren öğrencilere mesaj yayınladı.Abacı mesajında;Hayatımızın her alanında birer basamak olan sınavlardan bir tanesine bu hafta sonu gireceksiniz. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı boyunca bu sınava hazırlandınız. Bu süreçte sizlerin başarısı için büyük emek harcayan başta velileriniz olmak üzere tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

Size çok güveniyorum, siz de kendinize güvenin. Elinizden gelenin en iyisini yapacak ve başaracaksınız. Sizin zekânız, sizin enerjiniz her engeli aşar. Unutmayın zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS de bu süslerden sadece bir tanesidir. Öğretmenlerinizin uyarıları hep aklınızda olsun.

Değerli veliler,

Çocuklarımız bizlerin umutları, geleceğidir. Çocuklarımızın hayatta başarılı olmalarında en büyük görev biz anne babalara düşmektedir. Sizlerin anne ve babalar olarak bu süreçte dikkatli olup, sınav sonucu ne olursa olsun çocuklarınızdan sevginizi, ilginizi ve desteğinizi esirgemeyeceğinize yürekten inanıyorum.

Bu duygularla bir kez daha çocuklarımızın bu noktaya gelmesinde büyük emekleri olan velilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyor, sınava girecek tüm çocuklarımıza başarılar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT