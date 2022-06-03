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Gelibolu Kaymakamlığından Duyuru

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kaymakamlığı bir duyuruda bulundu. Duyuruda; “ 05 Haziran 2022 Pazar Günü gerçekleşecek olan Liselere Giriş (LGS) Sınavına katılacak olan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları amacıyla Gelibolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, 04.06.2022 Cumartesi günü saat 09.00-17:00; 05.06.2022 Pazar günü saat 07:30- 12:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Öğrencilerimiz; anne, baba, veli veya vasisi ile birlikte, son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla, İlçe Nüfus Müdürlüğümüze randevusuz olarak başvuruda bulunabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”ifadelerine yer verildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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