Gelibolu Kaymakamlığından Duyuru

Gelibolu Kaymakamlığı bir duyuruda bulundu. Duyuruda; “ 05 Haziran 2022 Pazar Günü gerçekleşecek olan Liselere Giriş (LGS) Sınavına katılacak olan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları amacıyla Gelibolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, 04.06.2022 Cumartesi günü saat 09.00-17:00; 05.06.2022 Pazar günü saat 07:30- 12:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Öğrencilerimiz; anne, baba, veli veya vasisi ile birlikte, son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla, İlçe Nüfus Müdürlüğümüze randevusuz olarak başvuruda bulunabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”ifadelerine yer verildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN