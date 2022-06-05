İL SAĞLIK MÜDÜRÜ BAŞTÜRK’TEN HASTANE ZİYARETİ

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan BAŞTÜRK, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Ek hizmet binası’na ziyarette bulundu. Ziyarette; Kamu Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Yavuz ADANUR da yer aldı.

BAŞTÜRK Hekimler ve sağlık çalışanları ile devam eden çalışmaları ve genel sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında görüşerek personelin dilek ve taleplerini dinledi.

Sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Haber: Ali GEZER