Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencilerinden Noyan ÇERÇİ, “2022 Gençler, Kadetler Federasyon Kupası” müsabakalarında Türkiye 3.sü oldu.Gelibolu Akademi Kültür Koleji eğitimcileri “Öğrencimize ilçemiz adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU AKADEMİ KÜLTÜR KOLEJİNDE BIR BAŞARI DAHA
Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencilerinden Noyan ÇERÇİ, “2022 Gençler, Kadetler Federasyon Kupası” müsabakalarında Türkiye 3.sü oldu.Gelibolu Akademi Kültür Koleji eğitimcileri “Öğrencimize ilçemiz adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.