“HEDİYELİK ANI EŞYA ÜRETİM ATÖLYESİ” YAPTIKLARI OBJELERİ SATIŞA SUNDU

Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk/ Ortaokulu, Bolayır Köyü Muhtarlığı, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gelibolu Kaymakamlığı ile ortak, ” Hediyelik Anı Eşya Üretimi Atölyesi’ İş birliği protokolü kapsamında yürütülen proje sonucunda yapılan seramik hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştirildi.Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk/ Ortaokulu Müdürü ve Resim Öğretmeni Yeşim Yavaş; “ Ocak ayından beri öğrenci öğretmen ve velilerimizin desteği ile hem öğrendik, hem eğlendik, herkesin eline emeğine sağlık.Bize bu fırsatı sunan Sayın Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can a ve Oğuz Gökhan Develioğlu ve Pınar Gürle ye teşekkür ederiz.”ifadelerinde bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN