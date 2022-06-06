“HAYAT SEVİNCE GÜZEL” ŞİİR DİNLETİSİ YAPILACAK

“Hayat Sevince Güzel” şiir dinletisi yapılacak.

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu

9 Haziran 2022 Perşembe günü saat :20:00’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenleyecek.Program akışı, İstiklal Marşı ‘nın okunmasıyla başlayacak.Türkiyem Şiiri,Benim Adım Mevlana Şiiri, Senden Başka Şarkısı, Mustafa Kemaller Tükenmez şiiri, Çok Güzel Şey Şiiri, Sakarya Türküsü Şiiri,Abone Şarkısı,Dostlar Beni Hatırlasın Şiiri,Yaşamak Bayramdır Şiiri,Hürriyete Doğru Şiiri,Şampiyona Şeker Şarkısı,Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Şiiri,Hikaye Şiiri,Öğretmen Şiiri,Eşli Atışma Dansı,Son Verdim Kalbimin İşine Şarkısı,Bırakın Kalsın Şiiri,Ella Ella Horon Dansı Gösterisi ve kapanış Hayat Sevince Güzel Şarkısıyla yapılacaktır. Haber: Seda LİMAN ZENGİN