Kaymakam Bekir Abacı, okul ziyaretleri kapsamında; Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Abacı okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Ardından uygulama sınıflarını ziyaret eden Kaymakam Abacı öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarılar diledi.
Kaymakam Abacı’ya , İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kapusuz eşlik etti.Haber: Hilal GEZER
KAYMAKAM BEKİR ABACI ARMATÖR YAKUP AKSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Kaymakam Bekir Abacı, okul ziyaretleri kapsamında; Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.