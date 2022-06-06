Pazarlı Köyü hayrı yapıldı.Pazarlı Köyü Muhtarı Sezgin Şahin “Hayrımıza katılan herkese teşekkür ederim, Allah dualarımızı kabul etsin” ifadelerine yer verdi.
Pazarlı Köyü hayrına İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, İl Genel Meclis Üyeleri Ali Rıza Sayın , Kemal Tarım, Köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Haber: Ali GEZER
Pazarlı Köyü Hayrı Yapıldı
Pazarlı Köyü hayrı yapıldı.Pazarlı Köyü Muhtarı Sezgin Şahin “Hayrımıza katılan herkese teşekkür ederim, Allah dualarımızı kabul etsin” ifadelerine yer verdi.