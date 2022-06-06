GÜNCEL HABERLER 

Pazarlı Köyü Hayrı Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Pazarlı Köyü hayrı yapıldı.Pazarlı Köyü Muhtarı Sezgin Şahin “Hayrımıza katılan herkese teşekkür ederim, Allah dualarımızı kabul etsin” ifadelerine yer verdi.
Pazarlı Köyü hayrına İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, İl Genel Meclis Üyeleri Ali Rıza Sayın , Kemal Tarım, Köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Salı Günü Gelibolu Trafiği

buyukzafer 0

Sardalya Balığının Fiyatları Düştü

buyukzafer 0

GELİBOLU KAPALI SPOR SALONU’NUN YAPIMI DEVAM EDİYOR

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.