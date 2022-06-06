Çevre Gününde Çevre Temizliği Yapıldı

İlçemizde Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi.Kent Konseyi ve Gelibolu Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen temizlik çalışması iskele meydanındaki Atatürk Anıtı önünden başladı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban ile konsey üyelerinin yanı sıra Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği, siyasi parti ve STK temsilcileri gezi alanı ve Hamzakoy’a kadar olan bölgede atık çöpleri topladı.

Çöpler daha sonra belediye temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.Etkinliğin ardından Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre temizliği etkinliğine katılanlar ile birlikte Fener Altı mevkisinde ıhlamur ağacı dikimi gerçekleştirildi.Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, yaz sezonu boyunca farklı cinslerde daha önce dikilen fidan dikimleri ile fidan dikimi sayısının 500’e ulaştığını belirterek, “Geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN