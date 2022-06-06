Haziran Ayı Meclis Toplantısının İlk Oturumu Yapıldı

KAPALI PAZAR YERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ..

Haziran ayı meclis toplantısının ilk oturumu dün yapıldı.Meclis Toplantısı açılış, saygı duruşu ve yoklama ile başladı.Gündemin ilk maddesi Plan Bütçe Komisyon Raporu (tarifler) meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi

Meclis toplantısının ilk oturumunda ; 2022 yılı uygulanacak mali tarifelerin onaylandığı, zemin etüd çalışmalarının ardından ihaleye çıkılacak olan Kapalı Pazaryeri Projesi ile ilgili borçlanma yetkisi alınan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün ihdas edilmesi ile diğer gündem maddelerini görüülen toplantıyla Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşimini tamamlandı.

Özacar Kapalı Pazar Yeri projesinde son aşamaya gelindiğini Haziran ayının sonunda ihale ye çıkılacağını,Ağustos sonunda da temel atma yapılacağını ifade etti.Diğer projelerinde 20-25 Haziran ‘dan sonra halkla paylaşılacağını dile getiren Özacar ciddi kaynağa ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Gündemin 3. maddesi alkollü yerler bölgesiyle ilgiliydi.

Zabıta Amirliği gerekli maddeyi okuyarak, meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi Birim Müdürlüğü kurulması ve kadro listesiyle ilgiliydi.

İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından gerekli madde okunarak Plan Bütçe Komisyon Raporuna havale edildi.

Gündemin 5. maddesi İtfaiye Köprü Geçiş Ücretiyle ilgiliydi.1915 Çanakkale Köprüsünden Tehlikeli Madde Taşıyan araçların eskort yardımıyla 2022 sonuna kadar belirtilen ücretle geçişi yapılacağına dair gelişmeler 2.oturum tarihi olan 10 Haziran Cuma Günü saat 11:00’de yapılacağı konusu meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN