Lapseki’de Kiraz Festivali 20-26 Haziran’da yapılacak

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz; “Kirazın bu sene geç olması sebebiyle kiraz festivalini 20 ila 26 Haziran tarihleri arasında yapacağız. 2 yıl süren pandemi sürecinden sonra dolu dolu kutlamak istiyoruz. Bir hafta boyunca tüm günlerde programlar ve etkinlikler yer alacak. Vatandaşlarımızı 20-26 Haziran 37. Geleneksel Kiraz Festivaline davet ediyoruz. En son 26 Haziran akşamı Zara konseriyle etkinliklerimiz sona erecek. Uluslar arası programlarımız da olacak. İçerisinde güreşler, halk oyunları, tarım fuarı gibi renkli etkinliklerimiz de olacak” İfadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT