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DENİZCİLER KARİNA’YA MERHABA DEDİLER

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında Deniz ve Liman İşletmeciliği öğrencilerini Çanakkale merkezde bulunan Karina Deniz Kültür Merkezine götürdü. .Bu alanda öğrenciler VR deneyimiedindiler, denizcilik düğümlerini ve olta bağlamayı öğrendiler.Yapılan söyleşide çeşitli denizcilik bilgilerini edindiler.Çok sayıda öğrenci etkinliklere ve söyleşide büyük oranda ilgi gösterdiler.Öğrencilere etkinliklerde Piri Reis Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Alkan Öztekin ve Bilal Baki Tiryaki ‘de eşlik ettiler. Öğrenciler öğrenime ve eğlenceye dayalı güzel bir gün geçirdiler. Haber: Sevde DURMAZ

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