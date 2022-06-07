Muhammed ÖZER’ in Piri Reis MYO Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölüm Başkanı Bilal Baki Tiryaki ile Röportajı

Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda en çok ilgi gören Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölüm Başkanı sayın Bilal Baki TİRYAKİ ile merak edilen soruları bir araya toplayarak röportaj gerçekleştirdik.-Gelibolu’da gemi inşa eden tersane var mı?

Üç tane tersane var. Eksen tersanesi, Yaki Aksoy Tersanesi, Baba Oğlu Tersanesi.

– Bu tersanelerde kaç grostonluk gemiler inşaa ediliyor?

Bu tersanelerde orta ölçekli gemi inşaa bakım ve onarımı yapılıyor.Bu tersanelerden en kapsamlı olanı; Yaki Aksoy Tersanesidir.

-Üniversite öğrencilerinin satj için izledikleri yol nedir?

Öncelikli olarak öğrencilerimizden kendi staj yerlerini bulmalarını istiyoruz.Ancak, staj yeri bulamayan öğrencilerimize yardımcı olup elimizdeki imkanlar doğrultusunda staj yeri ayarlamak için çaba gösteriyoruz.Bunun dışında okulumuzun gemisinde de öğrencilerimize staj imkanı sunuyoruz.

-Staj; öğrenciler için sektörde ne kadar önemlidir?

Doğru yerde yapılan staj, mezuniyet sonrasında istihdamı %100 arttırmaktadır.Staj yeri öğrenciler için oldukça önem taşımaktadır; nerede staj yaptıkları, staj süresince neler öğrendikleri, kendilerine sektör adına neler kattıkları gibi etmenler sonucu sektöre bir deneyim kazanarak adım atmış olurlar.

-Meslek Yüksekokulu’ndan 4 yıllık bölümlere geçiş mümkün mü, mümkün ise öğrenciler bu süreçte nasıl bir yol izlemektedir?

-Yüksekokulumuzdan mezun öğrencilerimiz, eylül ayında YÖK’ün belirlediği tarihlerde, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile uygun şartları oluştruduktan sonra 4 yıllık bölümlere geçiş sağlayabilirler.

– Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, musilaj ile mücadele konusunda ne tür çalışmalar vardır?

Deniz Bilimleri fakültesinde müsilaj ile ilgili çalışmalar mevcuttur.Hali hazırda devam etmekte olan çalışmalar da bulunmaktadır.Akademisyenlerimiz araştırmalar ile alakalı bilimsel makaleleri, yapmış oldukları çalışmaları ÇOMÜ sayfasında ve bazı basın ağlarında paylaşılmaktadır.

-Boğaz geçişlerinde Gelibolu’nun rolü nedir?

-Gelibolu, Marmara’dan Ege’ye gemilerin giriş noktasıdır.Ege’den gelen gemilerin ise çıkış noktasıdır.Gelibolu’da mevcut kıyı Emniyet istasyonu bu boğaz giriş ve çıkışlarını, boğaz trafiği düzenleme ve kontrolü ile yükümlüdür.

-Kılavuz kaptanlar Çanakkale Boğazında, gemilere nereye kadar eşlik etmektedir?

– Kilitbahir Boğazı çok dar olduğundan dolayı , boğaz geçişindeki her gemi kılavuz kaptan sağlamak zorundadır.Gerekli prosedürler yapıldıktan sonra , kıyı emniyeti botları eşliğinde Gelibolu geçişinde gemiye çıkarlar, Kilitbahir Boğazı geçildikten sonra Sebdülbahir (Kumkale) demirleme sahasında kılavuz kaptanların görevi son bulur.

– Bölümünüzden mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları nelerdir?

Meslek Yüksekokulumuzda eğitim alan öğrenciler teorik anlamda donanımlıdırlar.Bu iki yıllık süreçte sektör anlamında kendini geliştiren öğrenciler çok rahatlıklar sektörün farklı alanlarda iş bulabilirler.

– Sizce, bölümünüzün eğitim alanında bir adım daha ileri gidilebilmesi için neler yapılabilir?

Uygulamalı dersler arttırabilir, tri sömestr (Bir yıl okulda, iki yıl sektörde eğitim alınması.) yönetimde geçilebilir.

-Son olarak buradan öğrencilerinize söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Her zaman daha çok çalışan, kendinizi gelişmek istediğiniz alanda eğiterek yeni şeyler öğrenmek için çabalayın.

Verdiği bilgiler ve kısıtlı zamanından bize ayırdığı süre için Sayın Bilal Baki TİRYAKİ ‘ye teşekkürlerimizi sunarız.

Röportaj: Muhammed ÖZER