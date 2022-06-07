Eda ÜÇMEN’in Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ile Röportajı

Bugün Gelibolu’da 1565 üyesi bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Ahmet Nalbant ile Esnafın merak ettiği soruları toparlayıp bir röportaj gerçekleştirdik.- Güncel kaç üyeniz bulunmaktadır?

Güncel olarak 1565 üye mevcuttur.

– Zanaatkar kimdir?

Sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslekler, kaybolmaya yüz tutmuş meslek gruplarıdır.

-Başkanlık seçimleriniz kaç yılda bir yapılıyor?

Dört yılda bir seçim yapılmaktadır.

– Esnaf olma şartları nelerdir?

Vergi dairesinden yapılacak olan iş ile ilgili vergi levhası alınması gerekmektedir.Vergi dairesinden iş yeri açma ruhsatı alarak iş

yeri açabilir.Nace kodları ile iş yerlerini faaliyete geçirebilirler.

-Pandemi döneminde devlet, esnafa ne gibi bir yardım yaptı? Gerçekten bir yardım oldu mu?

-Olmadı demek çok mümkün değil, dört ay boyunca 1000 tl kira yardımı yapıldı.Son dönemde bir kereye mahsus olma şartı belli başlı işletmelere 3000-5000 tl arası bir yardım yapıldı.Yapılan yardımlar geri ödemesiz yapıldı.

-Bugün için Gelibolu’da esnaf olarak söyleyebileceğiniz kaç kişi ve zanaatkar olarak kaç kişi vardır?

Kaybolmaya yüz tutmuş meslek gruplarından, öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren mesleklerden Gelibolu’da sayılı kişiler vardır.

Esnaf olarak 1565 kişiye yakın esnafımız mevcuttur.

– Esnaflar kaç ayrı bölümde sınıfandırılır?

Sanatkar, Zanaatkarlar ve al- sat yapanlar olmak üzere üç bölümde sınıflandırılabilir.

-Bünyenizde kaç meslek grubu vardır?

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası bünyesinde kayıt yapan mevcut 405 meslek grubu vardır.

-Esnaflar sizlere ne kadar ücret ödüyor?

Ödemeler yıllık gerçekleşiyor, bu rakamlar devlet tarafından belirlenmekte olup bürüt asgari ücretin onda birini ödemek ile yükümlüler.

-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetilişi hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz?

– Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ‘na TESK’ye bağlıdır.Oradan çıkan genelgeler

doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedirler. Esas görevleri 5362 sayılı yasa ile yönetilmektedir. Yarı kamu kuruluşu niteliğindedir.

– Esnafları denetlemeleriniz nasıl gerçekleşiyor, bu işi kimler yapıyor?

Denetlemeler Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.Bunun sebebi ise iş yeri açma ruhsatı, bu kurum tarafından verilmektedri.Aynı zamanda denetimleri Vergi Dairesi ve SGK yapmaktadır.Köylerde ise Özel idare denetlemelerden sorumludur.

-Kaçak esnaflık yapanlar nasıl tespit ediliyor?

Vergi Dairesi’nin denetlemeleri ile vergi numarası olmayan kişiler tespit edilip cezai işleme tabi tutuluyor.

– Esnaflar bugünkü ekonomik krizden etkileniyor mu, etkileniyor ise nasıl etkileri mevcuttur?

Olumsuz etkileri mevcuttur.Esnaf ve Sanatkarlar Odası üye bakımından bir kayıp yok ama geçimini sağlayabilecek için Kredi Kooperatifinden büyük krediler alarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar.Yani işlerini kaybememek için direniyorlar.

-Fiyat artışları nasıl belirleniyor?

Al-sat yaptığı ürünlerin fiyatını esnaf kendi belirlemektedir, kırathaneler, fırıncılar gibi tarifeli olan mesleklerdeki fiyatlar ise mensup oldukları odalar tarafından belirleniyor.

Sayın Ahmet NALBANT’a verdiği bilgiler için teşekkürlerimi sunuyorum.

Birgün bu meslekte başarılı olursam onu hiç unutmayacağım.

Son olarak Sayın Ahmet Nalbant bizlere “Bulunduğunuz bölgedeki yerel esnafınıza sahip çıkın” mesajını vererek öğrencilerden de esnaflarımıza destek bekliyoruz, dedi… Röportaj:Eda ÜÇMEN