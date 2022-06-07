Sevde DURMAZ’ın Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent ÇETİN ile Röportajı

Bugün Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent ÇETİN ile merak edilenleri cevapladık.

-Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası kaç yılında kuruldu?

– 1923 yılında kuruldu.

– Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugün kaç üyesi bulunuyor?

– 1050 üyesi bulunuyor.

-Ticaret Odasına kimler üye olabiliyor ve üye olmak için gerekli şartlar nelerdir?

-Üye olabilmesi için; ticaret erbabı olunması gerekiyor bunun yanında yıllık cirosunun 1 milyon 100 bin TL olması ve bilanço esasına göre defter tutulması gerekiyor.

-Gelibolu’da kaç şirket mevcut, kaçı çalışmaya devam ediyor?

– 250 şirket mevcut halde faaliyet gösteriyor.

-Bunun yanında çalışmayan kaç şirket bulunuyor?

– 70-80 arası olmalı.

– Bünyenizde üye olarak bulunan şirketlere ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

– Bakanlığın yayınlanmış olduğu 1074 sayılı kanuna göre; yetki belgeleri, izin belgeleri, gerekn evraklar, beyannameler gibi talebe göre hizmetler veriyoruz.

-Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası üs kurul olarak kime bağlı ?

-TOBB ‘a bağlı.

-TOBB’un bilindiği üzere birçok imkanı bulunmakta, Gelibolu’da ki üyeleriniz bu imkanlarından yararlanabiliyor mu?

-Tabi yararlanabiliyor. Bunlar; kredi , rehberlik , yatırım ve farklı alanlarda olabiliyor.

– Üyelerinizden ne kadar aidat alıyorsunuz?

Üyelerimizden iki farklı aidat alıyoruz.Bunun birincisi munzam aidat yani bütün üyelerimizden eşit miktarda aldığımız, ikinci olarak ise üyelerin vergi dairelerine bulunmuş olduğu beyannamelere göre aldığımız aidatlardır.

– Peki alınan bu aidatlar gelir seviyesine göre mi yoksa standart olarak mı belirleniyor?

-Şirketlerin vergi dairelerine başvurdukları vergi beyannamesinde gösterilen ticari bilanço karının binde beşini aidat olarak alıyoruz ve durum böyle iken standart bir durum geçerli.

-Siz kaç yıldır ticaret odası başkanlığı yapıyorsunuz?

– 4 yılda bir seçim yapılıyor.

-Yönetim kaç kişiden oluşuyor?

-Yönetim 5 kişiden oluşuyor ve yönetimdeki kişileri bünyemizde bulunan üyelerimiz seçiyorlar.

Sayın Bülent ÇETİN’e verdiği bilgiler ve röportaj için teşekkür ediyorum. Son olarak Sayın Bülent ÇETİN bizlere “Bulunduğunuz bölgedeki yerel esnafa sahip çıkın.” mesajını vererek desteklerimizi istedi.Röportaj: Sevde DURMAZ