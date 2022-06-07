BOLAYIR KÖYÜNDE ÇEVRE ETKİNLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

Çevre Haftası münasebetiyle; Gelibolu Kaymakamlığı’nın destekleriyle, Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi, Bolayır Köyünü Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından Bolayır Köyünde düzenlenen çevre etkinliği düzenlendi.

Bolayır sahilinin temizliği ile başlanılan etkinlik sonunda, Gelibolu Kent Konseyi tarafından düzenlenen Çevre Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kaymakam Bekir Abacı çevre etkinliğinin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek “İnsan ve doğa arasında ki dengeyi sağlayarak gelecek nesillere sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bugün çevrenin korunması adına yaptığımız tüm çalışmalarla geleceğin yaşamını planlıyor olacağız. Bu sebeple çevre bilincini toplumumuzun tamamına kazandırmalıyız” ifadelerini kullandı.Yapılan etkinliğe Bolayır Halkının ilgisi büyüktü. Haber: Seda LİMAN ZENGİN