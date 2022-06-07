KÖY YOLLARINDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Gelibolu Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü köy yollarının bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek, açıklama yaptı.

Sürücü açıklamasında; “Özel idare ekiplerimiz tarafından köy yollarımızın bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.” İfadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER