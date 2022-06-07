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8 HAZİRAN MARMARA DENİZİ GÜNÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar bugün yapılacak olan “Marmara Hepimizin”farkındalık etkinliğine
tüm vatandaşları birlik olmak adına davet etti.Özacar; “ 8 Haziran Marmara Denizi günü dolayısıyla; Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm belediyelerin katılımı ile Marmara Hepimizin vurgusunun yapılacağı eş zamanlı farkındalık etkinliğimizi saat 10:00’da eski tersane (kayıkhane) mevkiinde gerçekleştireceğiz. Etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.” İfadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT

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