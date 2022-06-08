CHP İLÇE ÖRGÜTÜ SALI PAZARI ESNAFINI DİNLEDİ

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, İlçe Yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyelerimiz Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın, Çanakkale önceki dönem İl Başkanı İsmet Güneşhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Tuğberk Güzel, Biga Gençlik Kolları Başkanı Biröz Tazıcı ve beraberindeki yol arkadaşları ile birlikte salı pazarını gezerek pazar esnafınla sohbet ettiler.İlçe Başkanı Parlak; “Satanın da,alanın da şikayetçi olduğunu gördük.Mazota,gübreye,ilaca,tohuma hergün gelen zamlardan şikayetlerini ilettiler.” Haber: Ali GEZER