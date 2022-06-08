ÇALIŞANLARA YÖNELİK TEMEL İŞ SAĞLIĞIVE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

6331 sayılı kanun kapsamında çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri gruplar halinde verilmeye devam ediyor.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medyada yaptığı paylaşımda; “İş Güvenliğinde şans güvenilir bir faktör değildir.” diyen İlçe İsg Uzmanımız Fatma Kurnaz tarafından verilen eğitimlerde iş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olan risk faktörleri, korunma yolları, çalışma hayatındaki yasal hak ve sorumluluklarının da yer aldığı konular ele alınmaktadır.

İş güvenliği kültürünün yaygınlaşması, güvenli çalışma bilincinin erken yaşlarda oluşturulmasında öğretmenlerin ve eğitimin önemi ayrıca vurgulanmaktadır.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER