LAVANTA FESTİVALİ 18 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

“Lavanta Festivali” ’18 Haziran – 17 Temmuz 2022′ tarihleri arasında yapılacak Lavanta Festivali’nde Kavakköy’ün hemen girişinde bulunan 18 dönümlük lavanta tarlasını 10.00- 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilir ve tarlada fotoğraf da çekebilirsiniz.

RESMİ AÇILIŞ: 18 Haziran 2022 Cumartesi Saat:13.00

Ayrıca lavanta tarlasında kurulacak stantlarda ise arzu ederseniz,

* Lavanta fidesi * Lavanta yağı * Lavanta kolonyası ?*Lavanta sabunu

* Limonata ?*Çay *Türk kahvesi *Buket Lavanta demeti

Satın alabilirsiniz.

* Gelibolu Kadınlar Kooperatifi Yöresel ürünler satışı.

* Kavakköy Ekolojik turizm derneği standında köy kadınları yöresel lezzetleri teşhir ve satışı bulunacaktır, bu ürünlerden satın alıp köy halkını kalkındırabilip destek olabilirsiniz.

* Stantların birinde ise 57. Alay Komitesi bulunacaktır.

* Diğer stantlarda Gelibolu Esnafı ürünlerini sergileyeceklerdir.

* Geri kalan stantlarda Sivil Toplum Kuruluşları yer alacaktır.

Ayrıca Yerli üretim Lavanta Hasat Makinaları Tarlada sergilenecektir.

Bu lavanta tarlası Gelibolu’ya 30 km, Keşan’a ise 40 km uzaklıktadır.

Bu tarla Keşan-Gelibolu karayolundan soldan çıkıp Şarköy sapağına giderken Kavakköy’e varmadan 1 km önce sol tarafta yer almaktadır. Lavanta tarlasının yerini gösteren yönlendirme levhaları yola konulacaktır. Lavanta tarlasının yanında otopark imkânı da mevcuttur.

Siz sayın misafirlerimizi lavanta tarlamızı görmeye ve güzel anı fotoğrafları çekmeye davet ediyoruz.

NEVZAT AKTEPE 0532 241 53 09

Haber: Seda LİMAN ZENGİN