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ÖZACAR HİZMET BİRİMLERİ ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar hizmet birimleri projesinin hayata geçtiği alanda incelemelerde bulundu.Özacar; “13 bin metrekarelik alan üzerinde uygulamaya geçecek ve Ağustos ayında açılışını planladığımız “Hizmet Birimleri” projesi alanında, incelemede bulundum. Depoların ve araç parkının bitme noktasına geldiği projede, iki kat toplam bin 212 m2 olarak inşa edilen ana hizmet binasının yapımı hızla ilerliyor.” ifadelerine yer verdi.
Haber: Hilal GEZER

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