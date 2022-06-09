100.Yıl Barış Ortaokulu Yılsonu Bilim ve Sanat Etkinlikleri Sergisi Açıldı

100.Yıl Barış Ortaokulu Yılsonu Bilim ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinde öğrenciler Teknoloji Tasarım, Resim, İngilizce , Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilimleralanlarında etkinliklerini ve çalışmalarını sergilediler.5/ B sınıfı öğrencisi Duru Kayalı İngilizce ile ilgili oyunlar sergilerken, yine 5/B sınıfından Nurselin Köse Matematik Şehri isimli projesiyle sergide yer alan projelerdendi.

6., 7., ve 8. sınıf öğrencileri ise Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe ile ilgili etkinlikler sergilediler.

Yıl sonu sergisinde ağırlıklı olarak öğrenciler teknoloji tasarım ve resim etkinlikleri sergilediler.Teknoloji Tasarım alanında mimari tasarım, enerjinin dönüşümü, temel tasarım ve özgün ürün tasarlama ile ilgili çalışmalar yer aldı.Resim sergisinde ise portre, çizgi ve karakalem çalışmalarına yer verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN