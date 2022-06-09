Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu Öğrencilerinden “Geri Dönüşüm Defilesi”

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu öğrencilerimiz geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla “Geri Dönüşüm Defilesi” etkinliğini gerçekleştirdiler.Öğrencilerin velileri tarafından tasarlanan kostümleri giyerek defile gerçekleştirdiler.Geri Dönüşümün atık maddelerle tasarlanarak minik öğrencilere görsel olarak öğretilmeye çalışılan defile göz doldurdu.

Minik öğrenciler ailelerinin çeşitli materyallerden tasarladığı kıyafetleri giydiler Öğrenciler yaptıkları defile ile kıyafetlerini sergiledi.

Okul müdürü Hatice Özen ,Eko okul projesini yürüten öğretmen Fatma Köse,sınıf öğretmeni İrem Zengin öğrencilerinin güzel bir örnek sergilediklerini ifade etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN