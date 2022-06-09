Saros’da Kaçak Yapılara Yıkım Kararı

İlçemiz Saros Bolayır altı mevkiinde dün sabah Gelibolu Kaymakamlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından çıkan karar üzerine Bolayır altı sahilinde kaçak olarak kurulmuş çadır, bir kaç işletme ve konaklamaya dair ne varsa yıkımı gerçekleşti.

Bolayır altı sahili sit alanı olarak gösterildiğinden ve bu yapılara ruhsat verilmeyen kaçak yapı olarak görğndüğünden yıkımı gerçekleşti. Kaymakam Abacı’nın verdiği bilgiye göre bu alan halkın havlusunu, şemsiyesini alıp gidebileceği bir plaj olması gerektiği öne sürüldü.

İşletme sahiplerine ve çadır sahiplerine yıkımdan önce bilgi verilmişti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN