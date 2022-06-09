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ÜLKÜ OCAKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Ülkü Ocakları üniversite öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi.
Gelibolu Ülkü Ocakları yaptığı açıklamada;
“Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı olarak Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Sn. Cengiz Ferhat Doğar beyefendinin ve İlçe Başkanımız Sn. Yasin Şahin’in katılımlarıyla ara tatil için evlerine dönecek olan üniversite teşkilatımız ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdik.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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