SODAM YIL SONU SERGİSİ AÇILDI

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan Sosyal Dayanışma Merkezi Projesi bünyesinde düzenlenen, kadınlara yönelik kursların yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Kadınlara yönelik kursların yıl sonu sergisinin açılışı Kaymakam Bekir Abacı, eşi Fendiye Büşra Abacı ve Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar tarafından yapıldı.

Açılışın ardından sergilenen eserleri tek tek gezen Kaymakam Abacı ve Belediye Başkanı Özacar , 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kursiyer kadınlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu el emeği göz nuru ürünlerin sergilenmesinde emeği geçen kursiyer, öğretmen ve idarecilere teşekkür ettiler. Haber: Hilal GEZER