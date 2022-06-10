EVREŞE BELEDİYESİ’NDEN ÇİFTÇİSİNE BÜYÜK DESTEK

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Evreşe Belediyesi çiftçisine destek veriyor.

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak konu ile ilgili açıklamada; “EvBiçim sezonu bütün çiftçilerimize hayırlı olsun .Bu biçim sezonunda belediye olarak fiyatta ve hizmette milletimizin yanında olmak adına biçim fiyatının belediye olarak kiraladığımız 3 makina üzerinden dönüm başı 20 lira sübvanse ederek Evreşe Belediyesi olarak karşılıyoruz ve bütün personelimizle biçimde halkımızın yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN