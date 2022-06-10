“Yaz Sezonunda Sizleri Kavakköy Beldemize Bekliyoruz”

Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça yaz sezonunda Kavakköydeki yenilikleri dile getirerek bu güzelliklerin görülmesi için vatandaşları Kavakköy’e davet etti.Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça açıklamasında• “Belediyemizce rekreasyon alanı olarak düzenlenen, içerisinde bulunan 140 adet aronya fidanı, 300 adet 12 çeşit gül, lavanta, biberiye ve ada çayı cinsi bitkilerle botanik bahçesine dönüştürdüğümüz Rahmi ÖCAL Tesislerinde (Tepe Park Restaurant) adalar manzarası ile gün batımını izleyebilir ve doğa ile iç içe zaman geçirebilirsiniz.

??Düzenlenen alan içerisinde doğaya ve bitkilere zarar vermeden ücretsiz nişan, düğün, nikah fotoğrafı çekilebilir, ailenizle birlikte güzel bir hafta sonu yaşayabilirsiniz.

??Çay, kahve içip yemek yiyebileceğiniz restaurantın da (işletmesi belediyemize ait değildir) bulunduğu tesisimizi görmek için sizleri şirin beldemize bekliyoruz.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER